Жительница Екатеринбурга упрекнула мэрию в том, что остановке в Академическом присвоено неправильное название: Тимофеев-Ресовский не был академиком

07:57 | 7.03.2019

Фото: ЕТВ

Жительница Екатеринбурга, сотрудница института экологии и растений УРО РАН, упрекнула городскую мэрию в некомпетентности: женщина считает, что когда чиновники присваивали улице в Академическом имя «Академика Тимофеева-Ресовского», они даже не изучили биографию учёного. Женщина уверяет: Тимофеев-Ресовский не был академиков, и первое слово и названия остановки нужно немедленно вычеркнуть.



Эту, как её называет Нина Садыкова, ошибку она увидела в СМИ ещё три месяца назад. Сначала списала на некомпетентность журналистов, но потом сотрудница Уральского отделения Российской академии наук поняла, что это официальное название улицы. Тогда женщина обратилась в Комиссию по наименованиям топонимических объектов в городской администрации с просьбой «вычеркнуть» из названия улицы и остановки слово «Академик».



«Специалисты по наименованиям не потрудились проверить биографию великого человека. Это серьезная ошибка. Выдающийся биолог Н.В. Тимофеев-Ресовский не был академиком. Он лишь был в 1940 году избран действительным членом Германской Академии «Леопольдина», но членство в иностранной академии (тем более полученное в нацистской Германии) не является основанием, чтобы в России ставить рядом с именем ученого звание академика» – утверждает Садыкова.



Спустя три месяца, то есть 6 марта, сотрудница УрО РАН получила ответ. Он оказался неутешительным - переименовать улицу в Администрации города отказались.