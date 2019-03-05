Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


 

07:57 | 7.03.2019

Фото: ЕТВ

Жительница Екатеринбурга упрекнула мэрию в том, что остановке в Академическом присвоено неправильное название: Тимофеев-Ресовский не был академиком

Жительница Екатеринбурга, сотрудница института экологии и растений УРО РАН, упрекнула городскую мэрию в некомпетентности: женщина считает, что когда чиновники присваивали улице в Академическом имя «Академика Тимофеева-Ресовского», они даже не изучили биографию учёного. Женщина уверяет: Тимофеев-Ресовский не был академиков, и первое слово и названия остановки нужно немедленно вычеркнуть.

Эту, как её называет Нина Садыкова, ошибку она увидела в СМИ ещё три месяца назад. Сначала списала на некомпетентность журналистов, но потом сотрудница Уральского отделения Российской академии наук поняла, что это официальное название улицы. Тогда женщина обратилась в Комиссию по наименованиям топонимических объектов в городской администрации с просьбой «вычеркнуть» из названия улицы и остановки слово «Академик».

«Специалисты по наименованиям не потрудились проверить биографию великого человека. Это серьезная ошибка. Выдающийся биолог Н.В. Тимофеев-Ресовский не был академиком. Он лишь был в 1940 году избран действительным членом Германской Академии «Леопольдина», но членство в иностранной академии (тем более полученное в нацистской Германии) не является основанием, чтобы в России ставить рядом с именем ученого звание академика» – утверждает Садыкова.

Спустя три месяца, то есть 6 марта, сотрудница УрО РАН получила ответ. Он оказался неутешительным - переименовать улицу в Администрации города отказались.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

09:25 | 7.03.2019
В Ивделе предприятие погасило долги по зарплате только после ареста имущества

08:22 | 7.03.2019
Итальянский художник ни разу не был в Екатеринбурге, но выпустил открытки с городскими пейзажами Уральской столицы

07:57 | 7.03.2019
Жительница Екатеринбурга упрекнула мэрию в том, что остановке в Академическом присвоено неправильное название: Тимофеев-Ресовский не был академиком

06.03.2019

22:35 | 6.03.2019
Дипломат из украинского консульства в Екатеринбурге попался на нарушении этики. Его судьбу решит МИД РФ

21:42 | 6.03.2019
Мольбы дольщиков услышаны: строительство ЖК «Кольцовский дворик», замороженного 2 года назад, возобновилось

20:53 | 6.03.2019
Бойцы свердловских спецподразделений приняли участие в криминальных разборках на Уралмаше

18:58 | 6.03.2019
В Перми возбуждено дело против организаторов казино

18:19 | 6.03.2019
В домах Прикамья в 2019 году планируют заменить 362 лифта

18:15 | 6.03.2019
Почти 300 обманутых дольщиков Кизела получат субсидии на новое жилье

17:58 | 6.03.2019
В марте Екатеринбург примет Ural Fitness Fest 2019

17:55 | 6.03.2019
Пермские фигуристы лидируют на Всемирной универсиаде после короткой программы

17:51 | 6.03.2019
В «Хохловке» пройдет самое необычное сожжение Масленицы за все годы существования музея

17:33 | 6.03.2019
Жителей Прикамья вновь предупреждают об ухудшении погоды

17:28 | 6.03.2019
Медведи Екатеринбургского зоопарка вышли из спячки

17:19 | 6.03.2019
Прикамские школьники заняли первое место на Интеллектуальной олимпиаде ПФО

16:46 | 6.03.2019
Мэрия Екатеринбурга: в городе активизирована уборка снега

16:44 | 6.03.2019
В Кургане 1 апреля стартует месячник по санитарной очистке города

16:19 | 6.03.2019
Подписано соглашение о сотрудничестве Свердловской области и провинции Мпумаланга ЮАР

16:18 | 6.03.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на «Весенний вернисаж»

15:48 | 6.03.2019
Полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе поздравляет с Международным женским днем

15:45 | 6.03.2019
Прокуратура проверит информацию об истязании заключенных женщин в свердловской колонии

15:44 | 6.03.2019
Победителей конкурса управленцев «Лидеры России» объявят на следующей неделе

15:10 | 6.03.2019
Родители выпускников Прикамья могут сдать ЕГЭ по русскому языку до середины марта

15:06 | 6.03.2019
8 марта феминистки Екатеринбурга выйдут на площадь 1905 года

15:00 | 6.03.2019
В Екатеринбурге пройдет KFC BATTLE по футболу и стритболу

14:55 | 6.03.2019
Южноуральский храм авторства знаменитого архитектора отреставрируют

14:31 | 6.03.2019
Сотрудница курганской опеки на полгода вперед создала подложные акты проверки условий жизни детей в приемных семьях

14:30 | 6.03.2019
Бил руками и телевизором: жителя Березовского обвиняют в убийстве собутыльника

14:14 | 6.03.2019
В Зауралье суд вынес очередной приговор чиновницам за махинации с землей

13:59 | 6.03.2019
В уральскую столицу перед 8 Марта доставили 400 тонн цветов

13:44 | 6.03.2019
В райотделах полиции Екатеринбурга произошли новые назначения

13:37 | 6.03.2019
Ни отдыха, ни денег: полиция Екатеринбурга ищет пострадавших от недобросовестной турфирмы

12:57 | 6.03.2019
В Екатеринбурге гендиректору промышленного предприятия грозит штраф за задержки зарплаты в течение трех лет

12:50 | 6.03.2019
Исторический парк «Россия – моя история. Пермский край» расширил контент экспозиций

12:27 | 6.03.2019
В больницах Курганской области не хватает более 430 врачей. Медиков зазывают жильем, зарплатой и добрым отношением коллег

12:26 | 6.03.2019
В Березовском накануне 35 человек эвакуировали из многоэтажки из-за пожара





Мы в соцсетях



Архив
«    Март      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


 