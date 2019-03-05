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22:35 | 6.03.2019
Фото: соцсети
Дипломат из украинского консульства в Екатеринбурге попался на нарушении этики. Его судьбу решит МИД РФ
В консульстве Украины в Екатеринбурге Александр Сироштан, между тем, ведет консульский прием граждан и взаимодействует с ГУФСИН по части благополучия граждан Украины, отбывающих наказание в исправительных колониях. Теперь оценку профессионально-этических норм дипломата предстоит дать Министерству иностранных дел РФ.
На дипломатический «казус» уже обратило внимание «Телевизионное Агентство Урала» (смотреть здесь) и известный блогер Сергей Колясников. Он обратился с письмом в МИД РФ с просьбой рассмотреть вопрос о выдворении дипломата из России.
Отметим, что после того, как информация о выходках Сироштана попала в СМИ и соцсети, он сначала поспешил удалить часть нарушающих этические нормы постов, а затем и вовсе удалил свои аккаунты.
© «Вечерние Ведомости»
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06.03.2019
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