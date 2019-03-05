Мольбы дольщиков услышаны: строительство ЖК «Кольцовский дворик», замороженного 2 назад, возобновилось

Скандально известный жилой комплекс «Кольцовский дворик» в Екатеринбурге, который начали строить ещё в 2013 году, но два года назад заморозили, всё-таки будет воздвигнут. Как рассказал сегодня директора Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования, долгострой должен быть завершён в ближайшие два года. Четвёртый дом должен быть введён в эксплуатацию не позднее 30 июня 2020 года, а первый и второй дома – до 30 июня 2021 года.Договоры долевого строительства в жилкомплексе, где планировалось возведение пяти корпусов, заключили 414 граждан. Строительством занималась компания «Диарт-Урал». В ходе строительства у застройщика возникли финансовые сложности, поэтому завершение строительства объекта легло на плечи САИЖК. Кроме того, почти четверть из общего числа дольщиков воспользовались возможностью и обменяли свои квартиры в недостроенных домах на помещения в жилфонде по улице Рощинской.Напомним, строительство ЖК «Кольцовский дворик» началось в 2013 году, первую очередь жилкомплекса планировали сдать в 2016 году. Дольщики, которые не дождались ни квартир, ни компенсаций неоднократно выходили на митинги и даже жаловались Владимиру Путину. Несколько раз на объект подбирали нового застройщика, но сделки на срастались.