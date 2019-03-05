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20:53 | 6.03.2019
Бойцы свердловских спецподразделений приняли участие в криминальных разборках на Уралмаше
В форме сотрудников силовых спецподразделений они залетели в частный дом, расположенный на перекрёстке улиц Донбасская-Черниговский переулок на Уралмаше, где находится офис авторитета по кличке Игорь «Пышма», связали находящихся внутри людей хомутами, после чего избили молотками. В ходе показательной акции, очевидно заказанной другими криминальными группировками, Игорь «Пышма» лишился нескольких зубов, которые ему выбили рукояткой, предположительно, табельного пистолета.
Как стало известно veved.ru из собственных источников, близких к криминальным структурам уральской столицы, имеющим отношение к нападению, в операции «ряженых» принимали участие член сборной ГУ МВД России по Свердловской области по рукопашному бою Михаил Р. (в том числе, выступает за команду RCC Boxing Promotions), Геннадий С., также член сборной регионального полицейского главка (согласно данным на 2015 год, числился сотрудником екатеринбургского ОМОН) и Олег Б.– боец отряда особого назначения «Гром», оказывающего силовую поддержку полицейским подразделениям по контролю за оборотом наркотиков. Ранее Олег Б. также состоял в ОМОН Екатеринбурга, но после того, как ОМОН перешел в ведение Росгвардии, принял решение о переводе. По данным источника, именно Олег Б. был автором идеи с «ряжеными».
Также в расправе над авторитетом участвовал представитель криминального мира по кличке «Маруня», о котором мы писали ранее.
Вышеперечисленные сотрудники правоохранительных органов весьма рискуют должностями и званиями, участвуя в подобных операциях в интересах криминалитета, но, по информации источника, даже в случае увольнения они не останутся без работы. Спрос на людей, имеющих опыт службы в спецподразделениях, в коммерческих структурах остается.
Так, со словами «братва мне ближе», неплохо устроился недавно уволившийся боец ОМОНа Антон Т. (по некоторым данным, носил позывной «Шаман»), который перешел на работу к некоему «авторитетному» предпринимателю Сергею Шихову, более известному в криминальных кругах под кличкой «Сух». Сергей Шихов входит в близкое окружение другого «авторитетного» предпринимателя Валерия Яковлева.
Еще будучи при должности, по утверждению источника, Антон Т. неоднократно принимал участие в «стрелках» и разборках за право контроля над нелегальными автопарковками. Сейчас в офисе «Суха» на улице Бардина в Екатеринбурге зачастую видят и действующих сотрудников полиции и Росгвардии, которые нередко, не стесняясь, приезжают на служебных автомобилях.
Мы не можем утверждать, что все сказанное правда, но и не доверять источнику нет оснований. Разобраться в истории со всеми этими «шаманами» и прочей «нечистью» предстоит подразделению ФСБ, отвечающему за чистоту правоохранительных органов и собственным службам безопасности регионального ГУ МВД и Росгвардии.
Судя по всему, «90-е» вновь возвращаются в Екатеринбург. Только если раньше участие в «стрелках» и прочих конфликтах принимали участие члены ОПГ, а затем выходцы из силовых структур, то теперь представители криминального мира для разборок с оппонентами привлекают действующих сотрудников правоохранительных органов, которые не брезгуют подобной подработкой.
© «Вечерние Ведомости»
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