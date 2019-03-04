Медведи Екатеринбургского зоопарка вышли из спячки

17:28 | 6.03.2019

фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

В Екатеринбургском зоопарке проснулись медведи. Из спячки вышли бурые и белокоготные медведи, а также гималайский медведь Гай. Продолжает спать гималайская медведица Сойка.



Как отмечают в пресс-службе зоопарка, последние несколько лет медведи просыпаются в первой половине марта. Хотя раньше весна приходила позже, и, если посмотреть данные за 10 лет, обычно косолапые выходили из спячки в конце марта или даже в апреле.



После зимы пищеварительной системе медведей нужно дать время перестроиться. Никакой тяжелой пищи: в весенний рацион входят яблоки, огурцы и хлеб.



Посмотреть на мишек в Екатеринбургском зоопарке можно утром, к вечеру они возвращаются в берлоги.