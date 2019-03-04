Подписано соглашение о сотрудничестве Свердловской области и провинции Мпумаланга ЮАР

Свердловская область и провинция Мпумаланга ЮАР будут сотрудничать. Соглашение подписали глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и премьер провинции Мпумаланга Рефилве Мтшвени.В течение нескольких ближайших месяцев стороны должны разработать план совместных мероприятий. Перспективы сотрудничества есть в таких сферах, как разработка месторождений полезных ископаемых, промышленность, здравоохранение, культура, образование.«В минувшем году ЮАР заняла второе место среди торговых партнеров нашего региона на африканском континенте. За девять месяцев 2018 года товарооборот с Южной Африкой достиг 70 миллионов долларов. Благодаря активному содействию госпожи Посла Свердловская область обрела делового партнера в лице провинции Мпумаланга», - отметил Евгений Куйвашев.Уральские предприятия готовы поставлять в ЮАР горнодобывающее оборудование, электрооборудование, кабельную продукцию, участвовать с строительных проектах.