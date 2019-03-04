8 марта феминистки Екатеринбурга выйдут на площадь 1905 года

15:06 | 6.03.2019

группа «Фем-сообщество Екб» / «Вконтакте»

В Международный женский день 8 Марта феминистки Екатеринбурга выйдут на пикет. Мероприятие пройдет на площади 1905 года. Начало в 14:00, сообщают организаторы.



«Сестры, нам согласовали пикет! Приходи 8 марта в 14-00 на площадь 1905 года. Бери плакаты для себя и подруги. Это официальный пикет - нас будут охранять. Без плакатов тоже можно и нужно приходить», - говорится в группе «Фем-сообщество Екб» во «Вконтакте».



Как рассказала изданию It`s My City организатор пикета Анастасия Девятьярова, цель мероприятия – борьба за права женщин.



«Если говорить в формате «против чего», то пикет проводится в первую очередь против насилия над женщинами, против запрета абортов и вывода их из ОМС, против неравной оплаты труда и харрасмента, против навязываемого образа быть милой, услужливой, всегда улыбаться, тратить время и силы на создание кем-то выдуманного образа, ненавидеть свое тело и желать его изменить», - отметила организатор.