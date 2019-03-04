Новости дня
15:00 | 6.03.2019
В Екатеринбурге пройдет KFC BATTLE по футболу и стритболу
Юноши и девушки из России, Казахстана и Кыргызстана в возрасте от 14 до 30 лет могут зарегистрировать свои команды по футболу и стритболу на первый этап соревнований. Игры пройдут в 28 городах России, в том числе и в Екатеринбурге со 30 апреля по 7 июня.
На пути к Суперфиналу в Москве будущим триумфаторам предстоит победить на городском этапе, а после выиграть региональный финал. В новом сезоне продолжит работать скаутская система — главные матчи по футболу и стритболу посетят представители клубов и академий.
Помимо возможности показать себя на самом высоком уровне победители Суперфинала KFC BATTLE: футбол и стритбол отправятся в спортивно-развлекательную поездку в Испанию от туроператора SUNMAR, получат приятные призы от партнеров проекта и смогут пообщаться с Наставниками направлений.
Наставником KFC BATTLE: футбол станет Евгений Савин – российский футболист, телеведущий, комментатор и блогер.
Евгений Савин: «Футбол — спорт номер один в нашей стране, поэтому конкуренция между талантливыми ребятами и девушками очень высокая. Я не понаслышке знаю, что на пути к мечте нужно хвататься за любую возможность и бороться до последнего на каждом участке поля! KFC BATTLE даёт шанс каждому, кто стремиться заявить о себе! Я рад, что стал частью масштабного проекта, и смогу помочь молодым футболистам полностью раскрыть свой потенциал. С нетерпением жду первых матчей и зрелищной игры. Верю, что восьмой сезон проекта откроет для нас много новых талантов, которые возьмут своё и покажут друзьям, почему активный образ жизни — это правильное решение для каждого».
Наставником KFC BATTLE: стритбол вновь станет единственный в истории России двукратный чемпион конференции и победитель финала NBA баскетболист Тимофей Мозгов. Для тех, кто также любит футбол как Евгений Савин или продавливает под кольцом почти как Тимофей Мозгов, организаторы расписали всё здесь и здесь.
В KFC BATTLE: футбол допускаются команды из 5-7 игроков (5 основных и не более двух запасных). По правилам, в одной команде должно быть не более двух профессиональных игроков.
Участники делятся на три категории:
1. Юноши — возраст от 14 до 16 лет;
2. Девушки — возраст от 14 до 30 лет;
3. Юноши - возраст от 17 до 30 лет.
В региональных финалах в Алматы, Саратове, Екатеринбурге, Красноярске, Ростове-на-Дону и Москве и в Суперфинале будут участвовать представители 1 категории. Делая акцент на молодых игроках, KFC BATTLE способствует развитию детско-юношеского спорта в нашей стране.
В KFC BATTLE: стритбол допускаются только любительские команды из 3-4 игроков (3 основных и один запасной).
Участники делятся на три категории:
1. Юноши — возраст от 14 до 21 года;
2. Девушки — возраст от 14 до 30 лет;
3. Юноши - возраст от 22 до 30 лет.
В региональных финалах и Суперфинале команды турниров 1 и 2 категории.
Партнерский материал. Фото предоставлено пресс-службой KFC BATTLE
© «Вечерние Ведомости»
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