Бил руками и телевизором: жителя Березовского обвиняют в убийстве собутыльника

В городе Березовском Свердловской области возбуждено уголовное дело об убийстве мужчины 1991 года рождения. В совершении преступления подозревается местный житель 1989 года рождения. Он дал признательные показания, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.По версии следствия, в ночь на субботу, 2 марта, мужчины вместе распивали спиртное в квартире дома на улице Красных Героев. На фоне ссоры обвиняемый стал избивать своего знакомого: удары наносились руками, а также корпусом телевизора. Пострадавший получил травму головы и множественные переломы ребер и скончался на месте преступления.«Подозреваемый попытался ретироваться от правоохранительных органов, но в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан полицейскими на улице, по пути домой к своему знакомому, у которого собирался скрываться после убийства», - рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.Сейчас по данному делу продолжается расследование. Мужчина содержится под стражей.