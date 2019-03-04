В уральскую столицу перед 8 Марта доставили 400 тонн цветов

13:59 | 6.03.2019

фото: пресс-служба аэропорта Кольцово

В Екатеринбург, начиная с середины февраля, привезли около 400 тонн цветов: роз, тюльпанов, лилий, орхидей. Аэропорт Кольцово принял семь «цветочных» рейсов из Амстердама и Маастрихта.



«Самолеты Boeing 747 привезли в Екатеринбург около 400 тонн цветов. В этом году участие в доставке цветов приняли сразу две грузовые авиакомпании - AirBridgeCargo и Sky Gates», - рассказали в пресс-службе Кольцово.