В райотделах полиции Екатеринбурга произошли новые назначения

13:44 | 6.03.2019

Отдел полиции №5 УМВД России по Екатеринбургу возглавил полковник Максим Варлаков, ранее возглавлявший ОП №7. В свою очередь, ОП №7 возглавил замначальник этого отдела подполковник полиции Дмитрий Шишмаков. Назначение состоялось в понедельник, 4 марта.



Должность начальника ОП №5 была вакантна с начала января после ухода руководителя Александра Дмитриева в заместители главы администрации Орджоникидзевского района.



Обсуждается, что в ближайший месяц также произойдут кадровые изменения в других райотделах. Как ранее сообщал veved.ru, начальник ОП №11 полковник Владимир Пилюшенко и начальник ОП №1 Александр Маликов могут поменяться местами. Начальник отдела полиции №2 Кирилл Еловских может возглавить ОП №8, где вакантно кресло руководителя (Роман Кравченко возглавил администрацию Орджоникидзевского района).



Начальник отдела полиции №4 Антон Томилов согласно первоначальному плану, должен поменяться местами с руководителем ОП №9 Денисом Чекасиным.