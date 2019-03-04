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13:37 | 6.03.2019

фото: sochistream.ru

Ни отдыха, ни денег: полиция Екатеринбурга ищет пострадавших от недобросовестной турфирмы

В Екатеринбурге полиция ищет пострадавших в результате деятельности турфирмы, взявшей деньги за путевки, но не выполнившей обязательства. Название фирмы не сообщается, однако известно, что в правоохранительные органы обратилось более 40 человек, которые купили туры в период с сентября по ноябрь 2018 года. По информации СМИ, речь идет о компании «РоссТур».

«С сентября прошлого 2018 года начали поступать многочисленные заявления от граждан о невыполнении одной из турфирм города взятых на себя обязательств, в рамках заключенных с клиентами договоров, по организации их отдыха. Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 1 млн рублей», - сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Пострадавших просят обращаться в дежурную часть УМВД России по Екатеринбургу (ул. Фрунзе, 74) по телефону: (343) 294-14-94. Для подачи заявления нужны паспорт и пакет документов о заключении договора с турфирмой.

© «Вечерние Ведомости»

 


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