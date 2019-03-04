В Екатеринбурге гендиректору промышленного предприятия грозит штраф за задержки зарплаты в течение трех лет

12:57 | 6.03.2019

фото: m.news.yandex.ru

В Екатеринбурге 41-летнему генеральному директору одного из промышленных предприятий грозит штраф за постоянные задержки зарплаты.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, в период с 2015 по 2018 годы на предприятия, название которого не уточняется, образовалась задолженность перед 130 работниками на общую сумму более 8 млн рублей. По данным фактам было возбуждено уголовное дело.



Так как гендиректор полностью признал вину и полностью погасил задолженность, в суд направлено ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.