В Березовском накануне 35 человек эвакуировали из многоэтажки из-за пожара

12:26 | 6.03.2019

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Накануне вечером в городе Березовском произошел пожар в 16-этажном дома на улице Восточной. Возгорание случилось в одной из квартир на 9 этаже.



Прибывшие на место пожара спасатели эвакуировали из здания 35 человек, в том числе восьмерых детей. Огонь был потушен жильцами еще до прибытия пожарных.



«К месту пожара выезжали три единица техники, восемь человек личного состава», - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.