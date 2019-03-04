В праздничные выходные ГИБДД организует массовые рейды в Екатеринбурге

11:55 | 6.03.2019

В ближайшие праздничные и выходные дни ГИБДД проведет в Екатеринбурге рейды «Безопасная дорога». Цель – выявление нетрезвых водителей, а также водителей без прав управления транспортом.



Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за минувшие выходные и праздничные дни февраля в городе задержали 57 пьяных водителей. Всего с начала года в уральской столице произошло семь ДТП с участием нетрезвых водителей, в этих авариях пострадали 12 человек.



Екатеринбуржцев просят сообщать о нетрезвых водителях по телефонам: (343)263-19-02, (343)269-77-00 или 02. Конфиденциальность гарантируется.