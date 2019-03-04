«Майская прогулка» в Екатеринбурге пройдет 19 мая

11:28 | 6.03.2019

фото: novouralsk-2014.livejournal.com

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о проведении традиционной и полюбившейся многим жителям «Майской прогулки». Мероприятие пройдет 19 мая (воскресенье).



Напомним, что в прошлом году участникам «Майской прогулки» в Екатеринбурге были предложены маршруты 18, 35 и 50 км. В 2019 году мероприятие состоится уже в 36 раз. Ожидается порядка 10 тысяч участников.