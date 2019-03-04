У авиакомпании «Победа» появится база в Екатеринбурге

10:59 | 6.03.2019

фото: aviacats.ru

Авиакомпания «Победа» будет базироваться не только в Москве, но и в Сочи, Новосибирске и Екатеринбурге, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замгендиректора «Аэрофлота»по стратегии и маркетингу Андрея Панова. Базы в указанных городах организуют в рамках новой региональной стратегии «Аэрофлота», дочерним предприятием которого является «Победа».



«Если говорить о Сочи, Новосибирске и Екатеринбурге, то активным игроком в этих городах будет «Победа», - сказал Панов.



Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» планирует увеличение региональных перевозок с 7 до 19 млн пассажиров и международных – с 5 до 10–15 млн, а также расширение маршрутов в обход Москвы.