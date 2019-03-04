В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о мошенничестве при банкротстве предприятия

10:44 | 6.03.2019

фото: newsnn.ru

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при проведении процедуры банкротства ООО «Уральская независимая теплоэлектросетевая компания». Пока дело бесфигурантное.



Предприятие находится в стадии банкротства с 2013 года. По версии следствия, конкурсный управляющий трудоустроил 25 человек в качестве сторожей. При этом имущество предприятия не нуждалось в дополнительной охране. В дальнейшем этим 25 сторожам, которые фактически не работали, перечислили зарплату на общую сумму более 3 млн рублей.



Кроме того, конкурсного управляющего оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение календарной очередности выплат кредиторам.