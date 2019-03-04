Свердловчанин погасил 15 штрафов ГИБДД после ареста его телефона

10:19 | 6.03.2019

фото: blog.allo.ua

Житель Каменского района Свердловской области накопил 15 штрафов ГИБДД на общую сумму более 11 тысяч рублей, но не спешил платить. Судебные приставы арестовали счет должника в банке, но денег там не оказалось, приходили домой к должнику, но каждый раз не заставали его.



В итоге повестку о явке к судебному приставу вручили матери должника. Свердловчанин пришел на прием, и у него арестовали телефон iPhone 6. После этого, не желая расставаться с имуществом, мужчина оплатил все штрафы, отмечают в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.