Ночью произошел пожар в доме на Сулимова. Эвакуировали 30 человек

09:25 | 6.03.2019

фото: news.yandex.by

Минувшей ночью в 11-этажном доме на улице Сулимова в Екатеринбурге произошел пожар.



Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 02:48. К месту прибыли три единицы пожарно-спасательной техники, 13 человек личного состава. Из здания вывели 30 человек, в том числе 10 из них спасены с помощью спасательных устройств и эвакуированы по лестничным маршам.



Известно, что пожар произошел в квартире на 9 этаже.



«На площади 20 кв.м. повреждено домашнее имущество в квартире на 9-ом этаже 11-этажного муниципального жилого дома. В 03:04 огонь локализован, 03:09 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 04:40», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.