В Екатеринбурге выставку, посвящённую святой Екатерине, посетили более 25 тысяч человек

23:29 | 5.03.2019

Фото: Вечерние ведомости

Выставку о святой Екатерине, открывшуюся несколько месяцев назад в Екатеринбургском музее изобразительных искусств, посетили более 25 тысяч горожан и гостей города.



Как рассказала руководитель проектов Фонда святой Екатерины Татьяна Баланчук, музей проводит серьёзную работу по популяризации образа святой великомученицы, помогает организовывать лекции, мастер-классы, а также авторские экскурсии.



Экспозиция выставки включает около 40 произведений русского искусства XVII – начала XX века. Также в обновленную версию выставки включены лучшие образцы «золотого века» невьянской иконы.



Напомним, открытие выставки состоялось 19 декабря 2018 года. Выставка проходит в Екатеринбургском музее изобразительных искусств до 17 марта 2019 года.