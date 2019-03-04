В ДТП с фурой под Екатеринбургом погибли два человека

23:11 | 5.03.2019

Фото: drive2.ru

Сегодня вечером на ЕКАД в ДТП погибли два человека. Фура смяла легковой автомобиль.



Авария произошла за 2 км до поворота на Реж. По предварительным данным, причиной стало лопнувшее колесо фуры, из-за чего машина выехала на встречку. Тяжеловес смял Ford Fusion, в котором скончались два пассажира.



Точные обстоятельства происшествия на данный момент устанавливаются.