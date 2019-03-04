В Екатеринбурге будут проведены общественные слушания по строительству биатлонного комплекса

19:17 | 5.03.2019

Фото: fotokto.ru

В уральской столице пройдут слушания, где обсудят проект строительства биатлонного центра на территории Московского лесопарка.



Во время слушаний, которые состоятся 12 апреля 2019 года, будут обсуждаться, прежде всего, изменения границ особо охраняемой природной территории «Лесной парк «Московский». Уточняется, что из территории лесопарка могут исключить 515 тыс. квадратных метров для строительства биатлонной трассы.



Напомним, многофункциональный биатлонный комплекс в Екатеринбурге будет располагаться на 12 километре Московского тракта. На территории комплекса будут проводиться соревнования международного уровня, чемпионаты России, областные и городские соревнования.