В Екатеринбурге выделят 17 миллионов рублей на рассаду цветов

18:29 | 5.03.2019

Фото: alena-flowers.ru

Екатеринбургская мэрия выделит 17 миллионов рублей на рассаду более 700 тысяч корней цветов. Проведение работ по цветочному оформлению города будет контролировать МБУ «Зеленострой».



Власти уже объявили аукцион на закупку рассады растений. Весной уральскую столицу будут украшать бегонии, ирисы, календула, петуния, гейхера, лапчатка. Также город будут украшать «цинерария серебристая» - необычный цветок, напоминающий кораллы, покрытые изморозью, на него власти потратят 1,1 миллион. Более миллиона заплатят за «сальвию сверкающую». Полтора миллиона уйдёт на бегонию бронзоволнистую, а 1,2 миллиона потратят на бегонию зеленолистную. Помимо семян и рассады власти планируют закупить тысячу кубических метров торфа на 1 196 700 рублей.



Отметим, аукцион по закупке рассады будет проходить 25 марта. Всего мэрия потратит 17 100 041 рублей.