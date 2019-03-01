33-летний екатеринбуржец задержан по подозрению в изготовлении метилэфедрона

В Екатеринбурге задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в изготовлении наркотического синтетического вещества – метилэфедрона. На улице Щорса, где екатеринбуржец арендовал квартиру, оперативники нашли 600 граммов наркотика. Также обнаружены предметы и компоненты, которые используются для изготовления запрещенных средств.Сам задержанный вел себя не совсем адекватно и имел признаки опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался. Мужчина заявил, что находится в гостях у знакомого, и найденные предметы ему не принадлежат.«Задержанный заявил, что его пригласил в гости некий знакомый и попросил смешать какие-то компоненты в колбах, после чего появились сотрудники полиции», - рассказали отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.Установлено, что задержанный ранее был неоднократно судим за незаконный оборот наркотических средств. Кроме того, по его собственным словам, он состоит на учете у психиатра, и суд дважды отправлял его на принудительное лечение.Сейчас возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.