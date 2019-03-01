Опыт Верхней Пышмы по подготовке будущих инженеров перенимают педагоги со всей области

С опытом Уральской горно-металлургической компании в подготовке школьников и студентов к инженерной деятельности познакомили педагогов со всей Свердловской области.На совещание в Верхней Пышме собрались порядка 200 директоров школ и руководителей муниципальных управлений образования.«Сегодня региональным министерством образования ведется активная работа по подготовке кадров в системе среднего профессионального образования в соответствии с новыми федеральными стандартами. Губернатором Свердловской области дано поручение по выстраиванию эффективного взаимодействия с представителями сферы промышленности при обучении уральских студентов по новым правилам. И мы уже видим положительные результаты работы в этом направлении: сегодня в образовательный процесс включены крупнейшие предприятия региона. Это безусловно взаимовыгодный процесс, когда работодатель имеет возможность стать участником профессионального воспитания будущих специалистов, а студенты чувствуют уверенность в своем будущем, ведь еще в колледже или техникуме они уже начинают строить свою карьеру», – сказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.УГМК одна из первых включилась в реализацию проекта «Уральская инженерная школа» и сегодня целый ряд «находок» компании предложены к широкому внедрению в сфере образования. Работа выстроена на принципах сетевого взаимодействия государственных, муниципальных и частных образовательных организаций. Эта модель отрабатывается на базе Технического университета УГМК, который в конце 2017 года признан Федеральной инновационной площадкой.Ярким примером такого сетевого взаимодействия является проект, реализованный в Верхней Пышме на базе техникума «Юность» и филиала колледжа им.Ползунова. На средства, выделенные из областного бюджета, в образовательных учреждениях оборудовали современные мастерские и лаборатории. Совместно с УГМК были разработаны перечни компетенций, скорректированы образовательные программы. На регулярной основе для преподавателей организуются стажировки на производственных площадках холдинга, а высококвалифицированные специалисты предприятий преподают в группах сварщиков, электриков, автомехаников, металлургов, химиков, автоматчиков. Многие практические занятия для студентов проводятся в лабораториях Технического университета УГМК. Сейчас в рамках проекта обучаются более 250 студентов по направлениям от предприятий компании, все они будут трудоустроены.Работа предприятий УГМК со школами также имеет конкретную задачу: компании необходимы абитуриенты для поступления в техникумы и корпоративный университет с хорошей естественнонаучной и математической подготовкой. Уже сейчас конкурс в Технический университет УГМК проходят выпускники школ с суммой баллов ЕГЭ существенно выше, чем в государственных вузах на аналогичных направлениях. Для этого компания инициирует создание профильных (10-11 кл.) и предпрофильных (5-9 кл.) «инженерных» классов в городах своего присутствия. Впервые этот опыт был применен на базе средней школы №22 в Верхней Пышме. В 2018 году более половины первых выпускников инженерного класса продолжили обучение в корпоративном вузе.Сквозным образовательным проектом является Межрегиональный конкурс учащихся и студентов «Инженериада УГМК», финал которого в этом году состоится в конце марта. Конкурс предусматривает совместное творчество детей, педагогов и инженеров по решению реальных задач предприятий. Сотни школьников знакомятся с производствами компании, получают опыт коллективной проектной деятельности, применяют школьные знания для поиска прикладных решений. Участниками «Инженериады УГМК» уже подготовлены сотни проектов, часть из них применены на производстве.«В УГМК выстроена многоуровневая система подготовки персонала, которая охватывает все виды образования. Это обеспечивает нам постоянный хорошо сориентированный приток кадров», - сказал директор по персоналу УГМК Виктор Олюнин. Он также отметил, что условия работы в производственных цехах ничем не хуже условий в цифровых отраслях: на современных предприятиях используется масса электроники и автоматики.Перед началом пленарного заседания участники встречи смогли оценить некоторые результаты работы Уральской инженерной школы в Верхней Пышме. Педагоги побывали в городской школе №22 и в Центре образования и профессиональной ориентации, где познакомились с детскими «инженерными» проектами и посетили открытые занятия.