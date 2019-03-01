В 2018 году в службу помощи в Екатеринбурге обратилось более двух тысяч бездомных

16:35 | 5.03.2019

фото: twitter.com

Служба помощи бездомным и людям в трудной жизненной ситуации Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии представила итоги работы за 2018 год. Всего за различной помощью в службу обратилось более двух тысяч человек: 1,9 тысячи человек пришли к автобусу милосердия, который три раза в неделю приезжает в определенные точки города, еще 339 человек посетили стационарный пункт при Успенском соборе.



Бездомным выдали 10 650 порций еды и около пяти тысяч единиц различной одежды, медицинскую помощь получили 657 человек, еще 100 человек отправили на обследование в медицинские учреждения, также выдано 400 талонов в санпропускник - баню для бездомных. Кроме того, пяти бездомным оказана помощь в восстановлении документов, 74 человека направлены в приюты и реабилитационные центры. При этом отмечается, что зачастую бездомные не стремятся уходить с улицы, несмотря на предлагаемую помощь по реабилитации.



«В 2018 году в автобус милосердия, который выезжает на три точки города три раза в неделю (всего 132 рейса в год), обратилось 1974 человек. Из них 169 – впервые. Это говорит о том, что наша служба вызывает доверие у бездомных. Но, к сожалению, также свидетельствует и о том, что бездомные уходить с улицы и возвращаться к нормальной жизни не спешат. Даже несмотря на то, что мы им регулярно предлагаем устроиться в социальные гостиницы, восстановить документы и сделать другие шаги к новой жизни», - рассказал Константин Бунин, руководитель службы помощи бездомным Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии.