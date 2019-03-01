Новости дня
15:55 | 5.03.2019
фото: prokuratura-vrn.ru
В екатеринбургские школы дополнительно зачислят 1 680 первоклашек
«Были полностью восстановлены очереди (при подаче заявлений – прим.). Нам пришлось дополнительно предоставить возможность по 54 школам зачислиться 1680 детям. Ситуация складывалась напряженно. Из 155 школ только 54 были востребованы при подаче заявления. Мы приняли решение, что в этих школах будем открывать дополнительные места», - сказал чиновник.
Одна из самых «горячих точек», по словам Дмитрия Баранова, школа №181 на улице Краснолесья. К ней возведут пристрой. Строителей просят закончить работы к 1 сентября.
Также сегодня стало известно, что администрация Екатеринбурга планирует пересмотреть систему записи детей в первые классы. Один из вариантов – организовать запись по районам, чтобы облегчить нагрузку на сайты, принимающие заявления.
© «Вечерние Ведомости»
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