В екатеринбургские школы дополнительно зачислят 1 680 первоклашек

15:55 | 5.03.2019

фото: prokuratura-vrn.ru

Из-за проблем с записью детей в первые классы в Екатеринбурге в самые востребованные школы дополнительно зачислят 1 680 детей, об этом в программе «События. Акцент» на телеканале ОТВ рассказал замглавы по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов.



«Были полностью восстановлены очереди (при подаче заявлений – прим.). Нам пришлось дополнительно предоставить возможность по 54 школам зачислиться 1680 детям. Ситуация складывалась напряженно. Из 155 школ только 54 были востребованы при подаче заявления. Мы приняли решение, что в этих школах будем открывать дополнительные места», - сказал чиновник.



Одна из самых «горячих точек», по словам Дмитрия Баранова, школа №181 на улице Краснолесья. К ней возведут пристрой. Строителей просят закончить работы к 1 сентября.



Также сегодня стало известно, что администрация Екатеринбурга планирует пересмотреть систему записи детей в первые классы. Один из вариантов – организовать запись по районам, чтобы облегчить нагрузку на сайты, принимающие заявления.