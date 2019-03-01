Пять медалей завоевали самбисты УГМК на прошедшем в Казани чемпионате России по самбо

Владимир Гладких (слева) явно не доволен результатом. Фото: Пресс-служба УГМК

Евгений Еремин (слева) и Иван Панюхин. Фото: Пресс-служба УГМК

Две серебряные и три бронзовые награды – таков итог выступления самбистов верхнепышминского клуба УГМК на прошедшем в столице Татарстана чемпионате страны.Третий раз подряд на вторую ступеньку пьедестала поднялся Владимир Гладких (до 57 кг), и в третий раз кряду в финале непреодолимой преградой для него стал москвич, чемпион мира, Саян Хертек. Впрочем, даже поражение от заклятого соперника, предоставило Владимиру путевку на свой третий чемпионат Европы, который пройдет в мае в испанском Хихоне. Стоит отметить, что в 2017 году Владимир завоевал титул чемпиона Старого Света.В Испании компанию Гладких составит Евгений Еремин (до 52 кг). Для молодого спортсмена это уже второй подряд выход в финал чемпионата страны. Любопытно, что в апреле текущего года Евгения ожидает еще и молодежное первенство Европы в кипрском Лимассоле. Месяц назад он также стал вторым на молодежном первенстве России.Остальные наши ребята довольствовались на главном национальном турнире бронзовыми наградами. «Бронза» на счету – Ивана Панюхина (52 кг), Станислава Скрябина (до 74 кг) и самого опытного участниканашей команды, шестикратного чемпиона мира Альсима Черноскулова (до 100 кг).«В нашей команде сейчас много свежей крови. Тем, кто на протяжении почти двух десятков лет давал результат – нужна достойная смена, и она подрастает. Через год-два ребята будут уже на первых ролях», – говорит главный тренер сборной Свердловской области и Клуба самбо УГМК Валерий Стенников.