Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Свердловской области продолжает снижаться

14:19 | 5.03.2019

фото: teletype.in

В Свердловской области заболеваемость ОРВИ и гриппом постепенно снижается. За прошлую неделю зафиксировано 33,9 тысячи случаев, что ниже эпидпорога на 19%. В Екатеринбурге, напротив, наблюдается небольшой рост. За период с 25 февраля по 3 марта - 13,7 тысячи случаев, это на 8% выше уровня предыдущей недели.



Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области, по данным на 1 марта, в регионе из-за ОРВИ и гриппа не работают три детских сада и две школы.



Напомним, что месяц назад в 41 муниципалитете Свердловской области эпидпорог по заболеваемости ОРВИ был превышен на 20% и более, из-за чего в некоторых населенных пунктах ввели ограничительные меры: в образовательные учреждения не пускали без справок о прививках, запретили массовые мероприятия.