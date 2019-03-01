1 апреля в Екатеринбурге стартует прием заявлений в детские летние лагеря

13:00 | 5.03.2019

фото: dvorec39-ru.1gb.ru

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об организации труда, отдыха детей и подростков в 2019 году. На летнюю оздоровительную кампанию для детей потратят почти 370 млн рублей. Деньги будут выделены из городского и областного бюджетов.



Планируется, что в летних лагерях отдохнет почти 121 тысяча детей, в том числе 25,7 тысячи – в муниципальных, 18,7 тысячи – в загородных. Подать заявление можно в следующие сроки:



в загородные лагеря – с 1 апреля по 17 апреля (на все смены);



в санатории – с 25 апреля по 15 мая (на все периоды);



в городские лагеря: с 1 апреля по 30 апреля (на 1 смену);



в городские лагеря: с 1 апреля по 20 мая (на 2 смену);



в городские лагеря: с 1 апреля по 10 июня (на 3 смену).



Напомним, что заявления подаются через Единый портал государственных и муниципальных услуг, отделения МКУ «Центр муниципальных услуг» и ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».