Парни из Екатеринбурга намерены доехать на самокатах до Дубая: комитет Книги рекордов Гиннеса уже одобрил заявку

23:53 | 4.03.2019

Фото: Владислав Белозёров

Комитет Книги рекордов Гиннеса одобрил заявку екатеринбуржца на новый мировой рекорд: 20-летний парень хочет на одном самокате осилить 15 тысяч километров и из уральской столицы доехать до Дубая.



Владислав Белозёров приехал в Екатеринбург в прошлом году из Улан-Удэ, преодолев 1850 километров автостопом. По его словам, он давно хотел попасть в Книгу рекордов Гиннесса, и, наконец, его посетила идея с самокатом.



«Маршрут примерный уже есть. Из Екатеринбурга в Петербург, потом в Крым, Армению, Грузию, Турцию, Иран и оттуда уже до Дубая. Возьмем с собой необходимое снаряжение. Останавливаться будем либо в гостиницах, либо у каучсерферов. Идея — посмотреть и города России, и близлежащие, прикоснуться к их истории. Пофотографировать, видео поснимать — у меня блог. К тому же надо будет предоставлять доказательства комитету Книги рекордов Гиннесса», – делится Владислав.



Сейчас ребята ищут спонсоров. Владислав уже написал письмо с предложением о сотрудничестве одному производителю самокатов.



Выехать они с друзьями планируют в начале лета, но вот сколько времени потратят на маршрут, пока не известно. Понятно одно – двигаться будут не спеша, чтобы не растратить все силы на полпути. Ради путешествия Владислав собирается даже бросить работу.