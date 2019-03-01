Новая глава истории: екатеринбургский «Автомобилист» обыграл «Трактор» и вышел в полуфинал конференции

23:26 | 4.03.2019

Фото: ХК «Трактор»

Сегодня, 4 марта, екатеринбургская хоккейная команда «Автомобилист» в Челябинске обыграла местный «Трактор» со счётом 3:4. Эта победа стала четвёртой и решающей в четвертьфинале Кубка Гагарина. «Автомобилист» впервые вышел в полуфинал конференции.



С начала матча «Трактор» уверенно держался на родном льду и не позволял соперникам долго находиться в чужой для них зоне. Второй период начался со счётом 0:2 в пользу челябинцев, однако лидерство длилось недолго. Капитан «Трактора» влетел в капитала «Автомобилиста» Найджела Доуса и сбил его с ног, из-за чего хозяева льда остались на пять минут в меньшинстве.



Преимуществом гости воспользовались и забили подряд две шайбы. Соперники активно противостояли друг другу, однако «Автомобилист» всё же перевёл лидерство на себя. Авторами забитых шайб среди свердловчан стали Илья Крикунов, Вячеслав Литовченко (два гола) и Дэн Секстон. В составе «Трактора» отметились Антон Глинкин, Игорь Исаев и Александр Шаров.



«Матч получился очень напряженный. Много страсти было на льду. Точка кипения и накала была очень высокой. Обе команды проявляли характер. С 0:2 тяжело отыгрываться, но парни все-таки нашли в себе силы переломить ход встречи. Получился боевой матч, как и вся серия. Проходных матчей не было»,- прокомментировал ход матча и всей серии главный тренер свердловчан Андрей Мартемьянов.



Напомним, «Автомобилист» четыре раза подряд обыграл «Трактор»: 26 февраля со счётом 3:0; 28 февраля - 4:2; 2 марта - 1:2; сегодня, 4 марта, - 3:4.