Евгений Ройзман летит в Лондон с лекцией о выживании политика в среде недружественных СМИ

23:19 | 4.03.2019

Фото: Instagram Евгения Ройзмана

Бывший мэр Екатеринбурга летит в Великобританию с лекцией. В одном из крупнейших университетов Лондона ULC Chandler экс-градоначальник расскажет о том, как политику выжить в окружении нерадивых журналистов. Встреча Ройзмана со слушателями лекции состоится уже 7 марта, о чём Евгений Вадимович докладывает в своём Instagram.



В рамках мероприятия экс-мэр уральской столицы прочтёт лекцию на тему «Опыт политического выживания в окружении недружественных СМИ». Ройзман также пообещал, что пообщается с гостями встречи и ответит на вопросы слушателей.



Однако подписчики политика на анонс отреагировали неоднозначно. Пользователь karabasbarabats обвинил политика в «продажности». А hristo_orfanidi с иронией отметил, что «Ходорковский придет». «Вадимыч, качни там ситуацию, что бы у нас все зашибись и свободу слова!», — язвил novorusov. И сразу несколько подписчиков поинтересовались у бывшего мэра, планирует ли тот увидеться с бизнесменом, экс-совладельцем компании «Евросеть» Евгением Чичваркиным, который сейчас живет в Лондоне. «Интересно встретиться», — написал в ответ Ройзман.



Однако какие из изданий Ройзман собрался приводить в качестве «недружественных СМИ», политик не уточнил.