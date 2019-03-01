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23:19 | 4.03.2019
Фото: Instagram Евгения Ройзмана
Евгений Ройзман летит в Лондон с лекцией о выживании политика в среде недружественных СМИ
В рамках мероприятия экс-мэр уральской столицы прочтёт лекцию на тему «Опыт политического выживания в окружении недружественных СМИ». Ройзман также пообещал, что пообщается с гостями встречи и ответит на вопросы слушателей.
Однако подписчики политика на анонс отреагировали неоднозначно. Пользователь karabasbarabats обвинил политика в «продажности». А hristo_orfanidi с иронией отметил, что «Ходорковский придет». «Вадимыч, качни там ситуацию, что бы у нас все зашибись и свободу слова!», — язвил novorusov. И сразу несколько подписчиков поинтересовались у бывшего мэра, планирует ли тот увидеться с бизнесменом, экс-совладельцем компании «Евросеть» Евгением Чичваркиным, который сейчас живет в Лондоне. «Интересно встретиться», — написал в ответ Ройзман.
Однако какие из изданий Ройзман собрался приводить в качестве «недружественных СМИ», политик не уточнил.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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