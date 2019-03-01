Дима Билан не приедет в Екатеринбург из-за двойного перелома ноги

22:23 | 4.03.2019

Фото: Скрин с видео

Дима Билан, концерт которого должен был состояться в Екатеринбурге 26 марта (Дворец игровых видов спорта), не приедет в уральскую столицу. Известный эстрадный исполнитель поскользнулся на льду и сломал ногу сразу в двух местах. Сегодня «Планета Билан» не на сцене, а на больничной койке.



«Я не отменил и не перенёс шоу на другие даты, а решил просто быть честным с вами и идти до конца. Пластину принял решение ставить после шоу (после шоу в Санкт-Петербурге, уже после перелома, – Прим. ред.), хоть и хирурги были крайне против! И это не геройство!», – объясняет Билан в соцсетях.



Певцу пришлось пережить операцию - ему вставили девять шурупов и вживили пластину в лодыжку левой ноги. Сейчас он проходит курс реабилитации и занимается лечебной физкультурой. Катается на коляске на рентген и надеется, что скоро будет бегать.



«Думаем перенести запланированные в марте концерты. Все, кто купил билеты на мартовское шоу, не переживайте - все сделаем в лучшем виде. Все приобретенные билеты будут действительны на новые даты. Вернуться на сцену хочу со стопроцентной уверенностью и быть на максимуме своих возможностей. Тур начну в апреле. Время, которое дала мне судьба, я использую с пользой - продвинусь в записи нового альбома и запишу новый многообещающий сингл “Про Белые розы”», – обещает поп-певец.



В этом месяце встречи с кумиром не будет у жителей ещё, по крайней мере, десяти городов: Ростова-на-Дону, Краснодара, Волгограда, Саратова, Воронежа, Казани, Уфы, Перми, Тюмени и Новосибирска. Информация о перенесённых концертах в разных городах страны будет опубликована позже.