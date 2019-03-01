В Екатеринбурге временно закрыли школу, в которой обнаружили болеющего туберкулёзом младшеклассника

21:51 | 4.03.2019

Фото: news.yandex.ru

В Екатеринбурге временно закрыли школу №57 на Белореченской, где выяснилось, что один из учеников болеет закрытой формой туберкулёза. Сегодня в школе проводится санобработка, все учащиеся переведены на дистанционное обучение.



По неофициальным данным, виновником «высадки» всей школы на домашнее обучение стал младшеклассник, который давно болеет туберкулёзом, но сейчас у него случилось обострение.



В департаменте образования Екатеринбурга подтвердили факт ЧП.



«С сегодняшнего дня все ученики 57-й школы переведены на дистанционное обучение. В течение дня специалисты проведут обработку всех помещений», — сообщили в ведомстве.