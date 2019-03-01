В Екатеринбурге директора сети ресторанов быстрого питания обвиняют в уклонении от налогов на 78 млн рублей

17:57 | 4.03.2019

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Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело об уклонении от налогов в отношении директора сети ресторанов быстрого питания. По версии следствия, в 2013-2016 годах обвиняемая уклонилась от уплаты налогов на прибыль и на добавленную стоимость на общую сумму более 78,4 млн рублей.



Дело в том, что ранее предприятие состояло на упрощенной системе налогообложения, но в 2013 году утратило это право, так как доходы в течение налогового периода превысили 60 млн рублей.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, на предприятии изъяты финансово-хозяйственные и бухгалтерские документы, проведена судебно-бухгалтерская и налоговая экспертиза. Тем не менее, директор не признала вину. На имущество женщины наложен арест.