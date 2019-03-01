Свердловчанин, случайно застреливший знакомого во время охоты, получил условный срок

В Свердловской области к трем годам лишения свободы условно приговорен 27-летний мужчина. По неосторожности он убил человека во время охоты.Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, 7 ноября прошлого года мужчины охотились на косуль и кабанов недалеко от деревни Новая Башкарка Горноуральского городского округа. Охотники, а точнее браконьеры, передвигались на машине. Подсудимый сидел на заднем сидении, держа в руках карабин «Вепрь» калибра 7.62 мм, и случайно нажал на спусковой крючок. Пуля попала в водителя - он скончался на месте происшествия.Приговором суда уралец также должен выплатить родственникам погибшего 700 тысяч рублей в качестве морального вреда. Кроме того, он лишен права заниматься охотничьей деятельностью в течение трех лет.