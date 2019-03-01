Падения сосульки на мальчика в Пионерском поселке не было?

16:17 | 4.03.2019

В обстоятельствах инцидента с падением сосульки на 9-летнего школьника на улице Данилы Зверева в Екатеринбурге появляется все больше неясностей. По последним предварительным данным, падения сосульки или наледи на ребенка не было вовсе. В распоряжение редакции veved.ru попали записи с камер видеонаблюдения офисного помещения, установленные во дворе жилого дома (видео будет обнародовано завтра).



На записях видно, что мальчик идет по тропинке по периметру дома, останавливается, несколько пошатывается, проходит еще метра 4, снова останавливается, смотрит наверх, идет дальше, проходит еще пять метров и падает в обморок. Никаких сосулек сверху на него при этом не падает – как и сообщалось, это была лишь предположительная версия. Крышу дома очищали от снега и наледи в этот же день, силами управляющей компании за три часа до инцидента. На момент, когда мальчик проходил мимо, все работы уже были окончены.



Напомним, что вечером 1 марта 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение о травмировании 9-летнего мальчика предположительно в результате падения на него наледи, после чего ребёнок был доставлен в больницу, где провели обследование. Согласно полученным данным, после обследования врачами подросток отпущен домой.