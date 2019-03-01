Предприниматель незаконно вырубил более 100 деревьев в Екатеринбурге

16:15 | 4.03.2019

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о незаконной рубке деревьев в особо крупном размере. По данным полиции, весной и летом 2018 года по распоряжению предпринимателя – 32-летнего местного жителя – рабочие вырубили 105 деревьев хвойных пород, пять берез и одну осину. Ущерб для лесного фонда оценили в более чем 4 млн рублей.



Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, о незаконной рубке сообщили очевидцы. Деревья были вырублены на территории Мало-Истокского лесничества в Октябрьском районе города.



Отмечается, что бизнесом в сфере лесозаготовок обвиняемый занимается с 2015 года. Сейчас ему грозит до семи лет лишения свободы. Дело передано в суд.