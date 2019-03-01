Уральца, случайно убившего приятеля в шуточной драке, отправили в колонию

16:00 | 4.03.2019

фото: stavropolskiy.com

В Первоуральске к восьми месяцам в колонии общего режима приговорен мужчина 1972 года рождения. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, в феврале 2018 года первоуралец и его приятель вместе выпивали. Во время застолья они решили помериться силой и стали бороться. Сначала знакомый подсудимого ударился головой о стену, затем о пол.



В результате мужчина получил черепно-мозговую травму и переломы ребер. Через некоторое время он скончался.