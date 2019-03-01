За минувшие выходные в Свердловской области погибли два водителя снегоходов

За прошедшие выходные в Свердловской области произошло два смертельных ДТП со снегоходами. В обоих случаях водители выбрали небезопасную скорость движения, отмечают в УГИБДД ГУ МВД России по региону.Одно ДТП случилось поздно вечером 2 марта на лесной дороге под Первоуральском. Снегоход съехал с проезжей части, врезался в дерево и перевернулся. Водитель – мужчина 1964 года рождения – погиб на месте.Второе ДТП произошло вечером 3 марта в Байкаловском районе, на подъезде к деревне Крутикова. Снегоход наехал на дорожный знак. Водитель - мужчина 1974 года рождения – так же скончался на месте.