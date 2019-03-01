Евгений Куйвашев рассказал о планах по проведению Универсиады-2023, на которую претендует Екатеринбург

15:05 | 4.03.2019

фото: gazeta-margust.ru

Екатеринбург претендует на проведение летней Универсиады в 2023 году. Решение будет принято на заседании исполкома Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Неаполе в июле 2019 года, а пока губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поделился планами о том, что построят в Екатеринбурге в случае победы заявки.



По словам главы региона, на подготовку будет выделено несколько десятков миллиардов рублей, из них большую часть даст Москва.



«Эти деньги не просто создадут новую инфраструктуру, но и придадут импульс экономике Свердловской области, ускорят экономический рост в регионе», - отмечает губернатор.



Всего для проведения соревнований нужны 18 спортивных сооружений, 13 из них уже есть в Екатеринбурге, еще пять планируется построить: это Арена УГМК, Центр художественной гимнастики, Дворец самбо, Теннисный центр и Дворец водных видов спорта. Для размещения гостей возведут Деревню Универсиады, здания которой в дальнейшем передадут Уральскому федеральному университету.



«Нет никаких сомнений в том, что наш регион достоин принять крупные международные соревнования. Универсиада-2023 должна будет вывести Екатеринбург и Свердловскую область на новый уровень. Да и само зрелище будет очень запоминающимся. Готовимся!», - написал Куйвашев в Instagram.



Отметим, что в 2023 году, когда Екатеринбург планирует провести Универсиаду, уральская столица готовится отпраздновать 300-летие, поэтому подготовку к этим событиям можно будет совместить.