Новости дня
15:00 | 4.03.2019
Город-сугроб: в Камышлове жалуются на некачественную уборку улиц от снега
В доказательство своих слов они приводят фотографии, на которых видно, например, что остановочные комплексы не чистятся, а дорожные знаки завалены двухметровыми сугробами.
Дороги в Камышлове обслуживает, в том числе, ООО «Стройконсалтинг». В городе её связывают через третьих лиц с бизнесменом Александром Акуловым и семьей бывшего начальника местного ОМВД Владимира Шкаева. Только за последние полгода ООО «Стройконсалтинг» получило муниципальных контрактов на несколько миллионов рублей, при том, что согласно данным ФНС за 2017 год, среднесписочная численность компании составляла всего три человека.
© «Вечерние Ведомости»
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