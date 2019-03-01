Город-сугроб: в Камышлове жалуются на некачественную уборку улиц от снега

Камышловский городской округ оказался под снежными завалами из-за неудовлетворительной работы подрядчиков, обслуживающих улично-дорожную сеть муниципалитета. Автомобилисты жалуются, что на дорогах огромные колеи, проезжая часть заужена, лежит рыхлый снег, образуется снежный накат. Кроме того, коммунальщики убранный с дорог снег складируют прямо на обочинах. Некачественная уборка дорог зачастую становится сопутствующим фактором возникновения аварий, добавляют автовладельцы.В доказательство своих слов они приводят фотографии, на которых видно, например, что остановочные комплексы не чистятся, а дорожные знаки завалены двухметровыми сугробами.Дороги в Камышлове обслуживает, в том числе, ООО «Стройконсалтинг». В городе её связывают через третьих лиц с бизнесменом Александром Акуловым и семьей бывшего начальника местного ОМВД Владимира Шкаева. Только за последние полгода ООО «Стройконсалтинг» получило муниципальных контрактов на несколько миллионов рублей, при том, что согласно данным ФНС за 2017 год, среднесписочная численность компании составляла всего три человека.