Последнее предупреждение: Высокинский пообещал уволить глав районов, где плохо убирают снег

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский решил уволить глав районов, где плохо убираются улицы. Накануне, в воскресенье, мэр объехал все районы и сделал неутешительные выводы: уборка снега организована крайне плохо.Сегодня, 4 марта, глава уральской столицы провел селекторное совещание и сделал подчиненным последнее предупреждение: если к ближайшему воскресенью, 10 марта, улицы не приведут в порядок, главы районов будут незамедлительно уволены.«В следующее воскресенье – 10 марта, мы вместе с вами сядем в микроавтобус и проедем по всему городу, чтобы проверить результаты работы по уборке и вывозу снега в каждом из семи районов. Если результат этой работы будет отрицательный, то я буду освобождать глав районов и их профильных заместителей от занимаемых должностей прямо в ходе этого контрольного рейда», – сказал мэр.Как отметили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, зоны ответственности районных ДЭУ – дороги и тротуары – убираются лучше, чем придомовые территории, дворы, выезды, за которые ответственны УК и ТСЖ. Часто снег с этих территорий не вывозится, а выносится на общегородскую территорию.