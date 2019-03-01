ГИБДД ищет очевидцев наезда на пешехода на улице Металлургов

14:19 | 4.03.2019

В Екатеринбурге ГИБДД разыскивает очевидцев ДТП, в котором пострадал пешеход. 28 февраля около 17:00 автомобиль Volkswagen Passat, ехавший по улице Репина со стороны Гурзуфской в сторону Заводской, сбил 21-летнего молодого человека, который переходил дорогу в неустановленном месте, рядом с надземным пешеходным переходом.



Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, в результате ДТП молодой человек получил открытый перелом правой голени и травму головы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.



Очевидцев, а также тех, у кого есть видеозапись ДТП, просят звонить в ГИБДД по телефонам 8-908-632-43-67 или 02. Конфиденциальность гарантируется.