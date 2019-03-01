Новости дня
14:19 | 4.03.2019
ГИБДД ищет очевидцев наезда на пешехода на улице Металлургов
Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, в результате ДТП молодой человек получил открытый перелом правой голени и травму головы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Очевидцев, а также тех, у кого есть видеозапись ДТП, просят звонить в ГИБДД по телефонам 8-908-632-43-67 или 02. Конфиденциальность гарантируется.
© «Вечерние Ведомости»
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