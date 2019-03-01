Аэропорт Кольцово запускает прямые рейсы в Калугу

13:54 | 4.03.2019

Екатеринбургский международный аэропорт Кольцово открыл прямое авиасообщение с Калугой. Самолеты будут летать по субботам и вторникам.



«Вылет из аэропорта Кольцово - 19.20 местного времени. Между городами будет курсировать 50-местный самолет Bombardier CRJ-100/200. Время в пути составит 2,5 часа», - сообщает департамент информполитики Свердловской области.



Отмечается, что Калуга может быть интересна уральцам множеством храмов и дворянских особняков. Кроме того, этот город является родиной российской космонавтики.