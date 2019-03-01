Два часа пожарные тушили загоревшуюся на Широкой Речке баню

13:29 | 4.03.2019

На улице Рубежной в микрорайоне Широкая Речка в Екатеринбурге потушен пожар площадью 200 кв.м. Напомним, что утром здесь загорелась частная двухэтажная баня. Информации о пострадавших не поступало. Пожарным удалось отстоять соседние здания.



«Около двух часов потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем в Екатеринбурге на улице Рубежной. В 10.42 огонь был потушен. Пожарные не допустили распространение огня на рядом расположенные строения», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



В тушении были задействованы шесть единиц пожарно-спасательной техники, 25 человек личного состава. Причину пожара устанавливают дознаватели.