Венский фестиваль музыкальных фильмов в этом году пройдет с 3 по 27 июля

13:15 | 4.03.2019

В это году в Екатеринбурге снова пройдет культурное мероприятие, полюбившееся многим жителям, - Венский фестиваль музыкальных фильмов. Он состоится уже в десятый раз. Глава города Александр Высокинский подписал постановление о проведении мероприятия с 3 по 27 июля 2019.



Место проведения остается прежним - площадь перед главным корпусом УрФУ (улица Мира, 19). Фильмы будут показывать по вечерам, с 19:00 до 23:00.



Венский фестиваль музыкальных фильмов зародился в 1991 году. Впервые он прошел на Ратушной площади столицы Австрии. Сейчас подобные фестивали проходят также в Будапеште, Бухаресте, Нью-Йорке, Токио и Екатеринбурге. В столице Урала фестиваль проводится с 2010 года.