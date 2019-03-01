В Новой Ляле возбудили дело о незаконной охоте на лосей

12:53 | 4.03.2019

фото: vk.com

В Новолялинском городском округе возбуждено уголовное дело о незаконной охоте на лосей. Фигурантами дела являются двое местных жителей.



По версии следствия, мужчины, находясь в охотничьих угодьях на территории Новолялинского лесничества, разделали туши двух убитых лосей – самца и самки. Ущерб государственному охотничьему фонду составил 320 тысяч рублей.



Уральцам грозит наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет либо в виде ареста на срок до полугода.